Сьогодні – Міжнародний день прав людини

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав українців з Міжнародним днем прав людини та 61-ю річницею ухвалення Загальної декларації прав людини.

Про це повідомляє прес-служба президента.

“Сьогодні ми утвердилися як демократична держава, поклали край будь-яким формам політичних переслідувань. Нормою стали свобода слова, совісті й вибору. Але ми ще маємо навчитися користуватися здобутими правами, щоб не боятися і не мовчати, коли їх порушують чи намагаються повернути нас до минулого. Такі речі, як нехтування правами людини, депутатська та чиновницька сваволя, корупція на всіх рівнях влади мають назавжди піти у забуття. Досягти цього можемо лише об`єднавши зусилля як суспільство вільних і гордих громадян, свідомих своєї сили й відповідальності”, – йдеться у зверненні президента.

“Усі ми повинні пам`ятати, що права та свободи - це не лише декларація. Це заклик до дії. Не можна опускати руки і з байдужістю дивитися на існуючий стан речей. Маємо самі змінити його на краще, самі забезпечити собі й нашим дітям достойне майбутнє.

У переддень президентських виборів закликаю усі державні структури, політичні сили, неурядові організації об`єднати зусилля, щоб гарантувати повну реалізацію права громадян на вільний і демократичний вибір. Як президент я твердо стою й стоятиму на принципах демократії, захищатиму інтереси людини та держави.

Вірю, що разом ми збережемо та примножимо надбання демократичної України, в якій право, закон і свобода завжди будуть найвищою цінністю”, – заявив В.ЮЩЕНКО.