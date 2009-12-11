У київському метро не буде квартальних та річних проїзних

У Київському метрополітені відмінено квартальні та річні проїзні квитки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам керівник прес-служби КП “Київський метрополітен” Надія ШУМАК.

За її словами, детальна інформація про нововведення розміщена на офіційному сайті метрополітену.

“Те, що там написано, те й буде”, - підкреслила Н.ШУМАК. При цьому на уточнююче запитання, чи дійсно залишаються у користуванні лише проїзні на місяць, вона сказала: “Так”.

“Це буде протягом того періоду, поки буде діяти розпорядження мерії №1277 від 12 листопада цього року”, - продовжила Н.ШУМАК і додала, що не має інформації про причини прийняття такого рішення.

Згідно з інформацією на сайті метрополітену, з 10 грудня діє розпорядження КМДА від 12.11.2009 року №1277 «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі”. При цьому втрачає чинність відповідне попереднє розпорядження мерії від 28 січня 2009 р. №90.

Новим розпорядженням встановлено, що тариф на перевезення пасажирів у метрополітені складає 1,70 грн. за одну поїздку, а вартість одного проїзного квитка: для фізичних та юридичних осіб – 95 грн., на другу половину місяця - 48 грн.; для студентів вищих начальних закладів та учнів професійно-технічних навчальних закладів денної форми навчання – 48 грн.

Розпорядженням також затверджено вартість одного проїзного квитка на місяць на два види транспорту, один з яких метрополітен – 150 грн.; вартість одного проїзного квитка на місяць на чотири види транспорту, один з яких метрополітен - 230 грн.

Заставна вартість пластикової безконтактної картки - 7 грн.

У проїзних квитках на термін дії кількість поїздок не обмежується. Документом встановлено також, що кількість поїздок, яка може бути придбана на пластикову безконтактну картку, не може перевищувати 50 одиниць.

Проїзд пільгових категорій громадян здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада Н.ШУМАК повідомила, що у Київському метрополітені скоротили різновиди річних проїзних квитків, залишивши лише той, який забезпечує проїзд пасажира починаючи з 1 січня і закінчуючи 31 грудня.

За її інформацією, вартість одного такого проїзного квитка мала складати 910 грн., тобто ціна, яка була встановлена і затверджена ще в січні цього року розпорядженням КМДА (№90). Запустити їх у продаж передбачалось у грудні.

Проїзний на квартал коштував, згідно з попереднім розпорядженням, 260 грн.