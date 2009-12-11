ВILLA-Україна відкрила супермаркет в Одесі

Компанія BILLA-Україна відкрила супермаркет в Одесі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, супермаркет розташований на першому поверсі побудованого компанією торгового центру на вул. Академіка Корольова. Відкриття відбулося 8 грудня.

Торгова площа супермаркету складає більше 1,2 тис. кв. м. Біля будівлі розташована автостоянка.

У компанії відзначили, що площі другого поверху торгового центру здаватимуть в оренду під торгову галерею, відкриття якої заплановане на 15 січня 2010 року.

Довідка УНІАН. Компанія BILLA-Україна є дочірнім підприємством німецького концерну REWE-Group. Концерн має 12 тис. супермаркетів, в яких працює майже 290 тис. співробітників.

Перший в Україні супермаркет BILLA був відкритий в Києві в 2000 році. За станом на 11 грудня, компанія представлена 18 супермаркетами в 12 містах України.