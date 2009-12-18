У львівських трамваях пасажирам даруватимуть цукерки

У День Святого Миколая, 19 грудня, «помічники» Святого Миколая даруватимуть цукерки пасажирам львівських трамваїв.

Як повідомила УНІАН начальник відділу зв’язків з громадськістю і пресою ЛКП «Львівелектротранс» Ольга БАЧИНСЬКА, у День Святого Миколая вулицями Львова курсуватиме святково оформлений трамвай першого або дев’ятого маршруту, у якому «помічники» Святого Миколая даруватимуть пасажирам цукерки та вітатимуть зі святом.