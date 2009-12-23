На Тернопільщині забракували продукції на суму 13 тис. грн.

У листопаді 2009 року інспектори державного нагляду ДП «Тернопільстандартметрологія» забракували продукції на суму понад 13 тис. грн.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

Повідомляють, що за звітний період інспектори перевірили якість продукції на 10 малих підприємствах області, на 8 з них встановили порушення щодо якості продукції та її маркування.

На 8 підприємствах заборонена реалізація 10 видів продукції (плити чавунні двокамфорні, полістирольні листи, офісні меблі, хліб та хлібобулочні вироби, ковбасні вироби, сири, рибопродукти). Зокрема, під час перевірки двокамфорних чавунних плит ПД-3 для побутових печей на одному з малих підприємств області виявили порушення вимог РСТ УРСР «Изделия чугунные для бытовых печей. Технические условия». Плити не відповідали за розмірами. Причиною стала недостатня підготовка виробництва, а саме: відсутність технологічних карт, конструкторської документації, засобів вимірювань для контролю марки виплавленого чавуну та визначення показників якості плит. За реалізацію нестандартної продукції до підприємства застосований штраф в розмірі 1,5 тис. грн., виданий припис щодо усунення усіх порушень.