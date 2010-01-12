У Чернігові за народження дитини платитимуть з міського бюджету

У Чернігові цього року батьки при народженні дитини отримуватимуть допомогу з міського бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили під час прес-конференції представники громадських організацій та міські депутати, зазначивши, що це передбачено міською Програмою підтримки народжуваності та молодих сімей у Чернігові на 2010-2015 роки, що була затверджена Чернігівською міською радою.

За словами лідера Громадської платформи "Сила громади" Олександра ЛОМАКИ, який ініціював розробку документа, подібна Програма розглядалася міськрадою і минулого року, але не була затверджена через економічну кризу.

"Торік йшлося про одноразову виплату 1 тис. грн. з міського бюджету при народженні дитини. Яка це буде сума нині – спочатку мінімальна, а потім зростатиме, зараз важко прогнозувати", - сказав він.

О.ЛОМАКО пояснив, що депутати затвердили Програму як документ, а механізм виплат і власне суму визначатиме виконком міської ради своїм рішенням після схвалення бюджету на 2010 рік. Програма має комплексний характер, включає соціальний, освітній напрямки, і спрямована у цілому на поліпшення демографічної ситуації в обласному центрі Чернігівщини.

Представники депутатського корпусу міськради вважають, що молоді сім`ї навіть більше, ніж пенсіонери, належать до категорії соціально незахищених верств населення, а тому потребують підтримки. На їхнє переконання, Програма пропагуватиме сімейні цінності і сприятиме підвищенню народжуваність у місті. "Звичайно, вона не вирішить усіх матеріальних проблем відразу, але стане й моральною підтримкою для молодих батьків", - зазначив один з депутатів.

На сьогодні Чернігів – єдине місто в Україні, де виділятимуться кошти з міського бюджету при народженні дитини. Допомогу отримуватиме родина, якщо хоча б один з батьків зареєстрований у Чернігові. Ініціатори Програми сподіваються, що механізм отримання коштів з міського бюджету при народженні дитини буде простіший, ніж державної допомоги, і за часом буде коротшим – триватиме 10-14 днів.

У 2009 році у Чернігові народилися понад 2560 дітей, що лише на 2% більше, ніж у 2008 році. Населення обласного центру Чернігівщини становить майже 300 тис. осіб.