На Львівщині вилучили фальсифіковані м’ясні та алкогольні вироби

У Львівській області під час Новорічних свят працівники податкової міліції вилучили з незаконного обігу продукти харчування сумнівного походження і фальсифіковані горілчані вироби на загальну суму понад 2,5 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у відділі взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю ДПА у Львівській області, зокрема, вилучено м’ясні та алкогольні вироби, а також виявлено підпільний цех із виробництва горілчаного фальсифікату.