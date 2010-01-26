В Одесі відкрили цілодобовий пункт обігріву незаможних

Спеціальний пункт обігріву й харчування для соціально незахищених верств населення Одеси та області відкрито в Старосінному парку - поряд із залізничним вокзалом, автостанцією і ринком «Привіз».

Як повідомили УНІАН у муніципальному управлінні інформації, «тут бездомні й незаможні жителі можуть у будь-який час доби отримати у рятувальників облуправління МНС гарячий чай і обігрітися. Пункт розгорнуто у зв`язку з нічним зниженням температури повітря нижче 20 градусів морозу - для мінімізації трагічних наслідків».

За даними облуправління МНС, машинами «швидкої допомоги» госпіталізовано у вихідні дні 17 осіб із діагнозом «переохолодження й обмороження», 10 із них досі перебувають у лікарнях регіону.

Внаслідок негоди й різких поривів вітру в Одеській області також знеструмлено ряд населених пунктів, що змусило задіювати на відновленні електропостачання 76 аварійних бригад ВАТ «Одесаобленерго», повідомили УНІАН в облуправлінні МНС.