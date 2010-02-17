Держспоживстандарт оштрафував виробників меблів на 117 тис. грн.

Інспектори державного нагляду Держспоживстандарту України протягом минулого року перевірили якість меблів на 54 підприємствах. Порушення були виявлені на 42 із них, що становить 77,8 %. Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту.

Основними порушеннями були незадовільний контроль готової продукції та вхідної сировини; порушення технології виготовлення; відсутність у виробників технологічної та нормативної документації на виготовлення продукції; наявність непридатних для застосування та неповірених засобів вимірювальної техніки; дефекти зовнішнього вигляду тощо.

Підприємства-порушники отримали 99 приписів про заборону реалізації партій продукції, 60 приписів про заборону реалізації продукції, 73 особи притягнуті до адміністративної відповідальності. Загальна сума штрафів складає 117 тис. грн.

Крім цього, фахівці Держспоживстандарту України провели перевірку виробів із деревини на 28 підприємствах.

Через відсутність сертифікатів відповідності на продукцію та санітарно-гігієнічних висновків на комплектуючі і сировину, відсутність протоколів приймальних, періодичних та кваліфікаційних випробувань продукції, відсутність у виробників технологічної та нормативної документації на виготовлення продукції та інші порушення законодавства України вимогам стандартів не відповідала продукція на 25 перевірених підприємствах.

Фахівці Держспоживстандарту України заборонили реалізацію 24 партій продукції, видали 21 припис про заборону реалізації всієї продукції, а 17 посадових осіб понесли адмінвідповідальність за виготовлення неякісного товару. Загальна сума штрафних санкцій становила 32,5 тис. грн.