"Укртелеком" хоче відмовитися від бренду Utel

Державний оператор зв`язку "Укртелеком" більше не буде підтримувати розвиток бренду Utel, під яким на сьогодні надаються послуги міжнародного та мобільного зв`язку у форматі 3G, передає ТСН.

Замість цього всі послуги Utel будуть надаватися під брендом "Укртелекому". Це торкнеться, крім іншого, назв тарифних планів мобільного зв`язку від Utel. Офіційно про нове позиціонування буде оголошено в березні.

Компанія Utel заснована ще в 1992 році - "Укртелекомом", AT&T, Deutsche Telekom та KPN. У 2001 році "Укртелеком" викупив акції західних партнерів, ставши єдиним власником компанії. Чотири роки потому Utel була реорганізована у філію "Укртелекому", що спеціалізується на міжнародному і міжміському зв`язку. З кінця 2007 року вона почала пропонувати й послуги мобільного зв`язку третього покоління (3G, UMTS) під ТМ Utel. З часом основною послугою нової мережі стала мобільна передача даних, що приносить велику частину доходу. За даними iKS-Consulting, на кінець минулого року кількість абонентів Utel склала 407 тисяч осіб (втім, без урахування відтоку клієнтів).

Телекомунікаційні оператори останнім часом згортають свої суббренди - так, минулого року від Мобілича відмовився Київстар, а МТС перестав розвивати Екотел та Jeans.

На думку начальника департаменту маркетингових комунікацій МТС Україна Івана Григи, використання суббрендів потрібно лише там, де для цього є економічні або історичні передумови. Приміром, у Німеччині є суббренди, що орієнтуються на численну турецьку діаспору, їх ключова особливість - реклама та обслуговування турецькою.

В Україні цей експеримент, на думку Григи, належної ефективності не показав. "Сильний материнський бренд має ряд переваг, дозволяє більш ефективно і легко просувати нові послуги - порівняно з виведенням на ринок аналогічних послуг під новими брендами", - вважає він.