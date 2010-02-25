Податківці затримали вантажівку зі спиртом на понад 250 тис. грн.

Співробітники податкової міліції затримали у Черкасах вантажівку, що перевозила 4 тис. 800 літрів спирту невідомого походження вартістю більше 250 тис. грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ДПА в Черкаській області, жодного супровідного документу, а також документів щодо легальності походження вантажу не було.

За попередніми підрахунками, з такої кількості спирту могли виготовити понад 23 тис. півлітрових пляшок горілки, що в подальшому дало б змогу отримати майже 300 тис. грн. тіньового прибутку.

Як встановили податкові міліціонери, власники затриманого спирту збували його у торгові точки Черкас для подальшого виготовлення водно-спиртової суміші та реалізації її місцевим жителям на розлив. Під час перевірок цих торгових точок у багатьох з них взагалі були відсутні ліцензії на право торгівлі лікеро-горілчаними напоями, а наймані працівники жодним чином не обліковувались.