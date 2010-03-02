«Укрзалізниця» з літа запровадить роздільні купе

Для створення зручніших умов проїзду залізницями України в новому графіку руху пасажирських потягів на 2010/2011 рр., з 30 травня ц.р. передбачено включення вагонів з виділенням роздільних «чоловічих» і «жіночих» купе у складі кожного пасажирського потягу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, на сьогоднішній день «чоловічі» та «жіночі» купе передбачені у складі окремих потягів, які введені починаючи з 2006 року. Зокрема, в потягу №024Ш «Одеси – Москва», вагон 09 купейний; потягу № 106Ш «Одеса – Київ», вагон 04 купейний і вагон 08 люкс; потягу №060Ш «Одеса – Харків», вагон 10 купейний; потягу № 064Ш,П «Одеса – Дніпропетровськ», вагон 06 купейний; потягу №124Ш «Одеса – Київ», вагон 05 купейний; потягу № 049/050Ш «Київ - Трускавець», вагон 02 купейний; потягу № 091/092Ш «Київ - Львів», вагон 07 купейний.