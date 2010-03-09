На Буковині всі види соцдопомоги призначатимуть за однією заявою

На Буковині у рамках міжнародного проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги» впроваджується модель надання соціальної допомоги, що грунтується на застосуванні єдиної технології прийому громадян, які звертаються за призначенням всіх видів соціальної допомоги всього за однією заявою на підставі загального пакета документів.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні праці та соціального захисту населення Чернівецької ОДА, в усіх місцевих управліннях праці та соціального захисту Буковини розроблені заходи щодо впровадження єдиної технології прийому громадян, проведено відокремлення функції прийому, призначення та виплати, запроваджено попередній запис на прийом, в тому числі за телефоном.

Відтепер прийом громадян в усіх місцевих управліннях праці та соціального захисту здійснюється щоденно без обідньої перерви, без закріплення за територіальними дільницями.

Ведуться також реєстри передачі особових справ, надається можливість отримати консультацію з питань надання усіх видів соціальних допомог телефоном.