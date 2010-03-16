У Хмельницькій області зросли тарифи на питну воду

Майже на третину підняли вартість постачання питної води в місті Городок Хмельницької області. Про це УНІАН повідомили в міськраді.

Зараз жителям міста доведеться платити за кожен спожитий кубометр по 5,95 грн. (до цього плата складала 4,65 грн. за куб). Раніше тарифи на воду подорожчали в райцентрах Нова Ушиця і Полонне.

"До непопулярних заходів ми вдалися через дуже важкий економічний стан міського водоканалу. Підприємство зараз на межі банкрутства. Протягом останніх двох з половиною років ми ще якось утримували ситуацію, але за цей час в два рази зросла плата за електрику, свою справу зробила інфляція, зросли ціни на запчастини", - відзначив міський голова Городка Віктор ХОПТИНЕЦЬ.