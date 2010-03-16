У Польщі сповільнилося зростання цін

У Польщі індекс споживчих цін у лютому в річному вираженні знизився до 2,9% проти 3,6% в січні цього року.

Як повідомили УНІАН у Державному управлінні статистики Польщі, в місячному вираженні ціни зросли на 0,2% в порівнянні з зростанням на 0,5% в січні.

Згідно з наданою інформацією, минулого місяця в Польщі найбільше подорожчали транспортні послуги – на 11%, а одяг і взуття подешевшали на 5% (рік до року).

Наголошують, що аналітики прогнозували в лютому інфляцію в Польщі на рівні 3% рік до року і 0,4% – в місячному вираження.

Довідка УНІАН. У 2009 році інфляція в Польщі знизилася до 3,5% після зростання споживчих цін на 4,2% в 2008 році.

У 2007 році інфляція склала 2,5%.