В Івано-Франківську податківці виявили 14 тис. літрів спирту

Податкові міліціонери Івано-Франківська у приватному гаражі виявили 14 тис. літрів спирту вартістю 584 тис.грн.

Про це повідомили УНІАН у Державній податковій інспекції Івано-Франківська.

Податківці вилучили 64 поліетиленових бочок ємністю 200 літрів кожна, повністю заповнених прозорою рідиною з різким запахом спирту, а також 51 таку ж порожню бочку. Загальна кількість вилученого спирту становить приблизно 14 тис. літрів орієнтовною вартістю 584 тис. грн.

Порушено кримінальну справу за незаконне виготовлення, зберігання, збут підакцизних товарів та підроблених марок акцизного збору згідно з ч. 3 ст. 204 та ч. 1 ст. 216 Кримінального кодексу України. Проводяться слідчо-оперативні заходи.