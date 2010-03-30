«Одеський коровай» відкрив виставку пасок

ВАТ «Одеський коровай», один з великих виробників хлібобулочної продукції Одеської області, відкрив виставку великодніх пасок в Музеї хліба. Про це УНІАН повідомила прес-служба підприємства.

Зокрема, в музеї представлені великодні паски, виготовлені за старовинними рецептами, наприклад, паска «Царська» з пінками, виготовлена за рецептом із старовинної куховарської книги царських часів, з додаванням сиру, цукру, свіжозібраних молочних пінок, вершкового масла, родзинок і ваніліну. Раніше така паска випікалася в спеціальних декоративних формах.

Крім того, на виставці представлені паски, виготовлені за оригінальними рецептами - паска «Медова» з додаванням меду, «Бабуся» за домашнім сільським рецептом, паска з вершками, і національними рецептами - «Грецька»з кунжутом, «Тірольська» з цукатами і мигдалем.

Виставка працюватиме з 29 березня до 23 квітня з 14 до 18 години. Нагадаємо, що Музей хліба був відкритий «Одеським короваєм» у 2008 р.

У музеї представлені експозиції: «Історія хлібопечення», «Хлібопечення в царські часи», «Хлібопечення в революційний період», «Хлібопечення за часів Великої Вітчизняної війни», «Сучасний етап розвитку хлібопечення Одеси», «Одеський коровай» - сьогодні». На тематичних стендах зібрані унікальні матеріали: укази імператриці Катерини і градоначальників Одеси кінця 18 ст., статути хлібопекарського підприємства, старовинні рецепти і технології приготування хліба, документи і фотографії військового і післявоєнного періоду. Всі матеріали були зібрані з міського архіву, а також з приватних сімейних архівів жителів міста, співробітників підприємства.

Довідка УНІАН.ВАТ «Одеський коровай» - великий виробник хлібобулочної продукції в Одеській області. Контрольний пакет акцій належить ЗАТ «Холдинг «Т і С» (Київ).

У ВАТ «Одеський коровай» входять головне підприємство ім. Касьянова і хлібозавод №2, сукупна потужність яких дозволяє випікати до 400 т хлібобулочних виробів в добу.

Вся продукція підприємства виготовляється під ТМ «Булкін».