У Черкасах добробовольцям платитимуть за прибирання доріг

У Черкасах завтра стартує загальноміська акція з прибирання доріг і розчищення прибордюрних частин.

Учасникам прибирання міська влада обіцяє щоденну заробітну плату: 100 грн. за розчищення 263 м2 прибордюрної частини або завантаження на спецтехніку 4 м3 ґрунту, повідомили УНІАН у прес-службі Черкаського міського виконкому.

Роботи з прибирання контролюватиме КП “Черкаське експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів”, на балансі якого перебувають усі міські дороги, а ініціатором залучення “добровольців” виступив міський голова Черкас Сергій ОДАРИЧ.

За словами директора КП “ЧЕЛУАШ” Бориса ОНІЩЕНКА, вдатись до такого кроку підприємство змушене через істотну засміченість черкаських доріг після зими. А оскільки технічні потужності на “ЧЕЛУАШ” доволі обмежені, то швидко розчистити всі дороги і прибордюрні частини Черкас не вдасться. Тому було ухвалене рішення залучити додаткові резерви “зі сторони”.

За планом, прибирання доріг у Черкасах здійснюватиметься від центру до околиць і навпаки. Тобто бригади робітників рухатимуться, умовно кажучи, назустріч один одному. Таким чином вдасться охопити практично всі райони Черкас, зазначив Б.ОНІЩЕНКО.