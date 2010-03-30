Влада Севастополя достроково завершить опалювальний сезон

У Севастополі опалювальний сезон мають намір завершити достроково - 6 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Головного управління ЖКГ міської державної адміністрації Володимир ХИБУЧЕНКО на апаратній нараді.

«Якщо встановиться порівняно тепла погода, і протягом трьох днів середньодобова температура буде вищою 8 градусів тепла, завершуватимемо опалювальний сезон», - сказав В.ХИБУЧЕНКО.

Він додав, що, «найімовірніше, це станеться відразу після Великодня, плануємо завершувати сезон 6 квітня».