Влада Севастополя достроково завершить опалювальний сезон
16:52, 30 березня 2010Права споживачів
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У Севастополі опалювальний сезон мають намір завершити достроково - 6 квітня.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Головного управління ЖКГ міської державної адміністрації Володимир ХИБУЧЕНКО на апаратній нараді.
«Якщо встановиться порівняно тепла погода, і протягом трьох днів середньодобова температура буде вищою 8 градусів тепла, завершуватимемо опалювальний сезон», - сказав В.ХИБУЧЕНКО.
Він додав, що, «найімовірніше, це станеться відразу після Великодня, плануємо завершувати сезон 6 квітня».
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