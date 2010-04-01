У Дніпропетровській області припинили рух районною дорогою

У Царичанському районі Дніпропетровської області через повінь на річці Оріль припинено рух автодорогою районного сполучення між селами Михайлівка і Заорілля.

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні Міністерства з питань надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.

Зокрема, підтоплено 35-метрову ділянку дороги, рівень води становить 60 см. Тут організовано переправу за допомогою техніки селищної ради – трактори з причепом і човни, які перевозить людей, доставляють продукти харчування, питну воду тощо.

Також підтоплено 70-метрову ділянку автодороги районного значення в Магдаленівському районі області – між селом Гупалівка і Нехвороща. Рівень води становить 10 см.

За інформацією Державної гідрометеослужби, протягом минулої доби на дніпропетровських водосховищах рівні води змінювалися неоднозначно: від -6 до +24 см. На річках області відзначалися переважно спади рівнів води з добовою інтенсивністю 1-8 см, за винятком р. Оріль біля смт Царичанка, де спостерігався добовий підйом води на 8 см. Водосховища і річки області повністю очистилися від льоду.

Як повідомив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр ВІЛКУЛ, у найближчі 2-3 тижні в регіоні прогнозується другий етап паводку, який можуть спровокувати води приток Дніпра – Десни і Бугу.