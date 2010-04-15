Придніпровська залізниця призначила 9 додаткових поїздів
11:02, 15 квітня 2010Права споживачів
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На травневі свята
Придніпровська залізниця (ПЗ) призначила дев’ять додаткових пасажирських поїздів на травневі свята.
Про це УНІАН повідомили в прес-центрі ПЗ.
Зокрема, призначено чотири поїзди сполученням Сімферополь–Київ, відправленням із столиці Криму 29 і 30 квітня.
Також з 3 по 10 травня призначено 2 поїзди сполученням Севастополь-Москва і Сімферополь-Москва.
На території Придніпровської залізниці з 29 квітня по 7 травня курсуватимуть три додаткових пасажирських поїзди сполученням Дніпропетровськ-Сімферополь і Кривий Ріг-Сімферополь.
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