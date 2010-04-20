Мінпраці ініціює проведення загальноукраїнського суботника

Міністерство праці та соціальної політики України ініціює проведення у суботу, 24 квітня, по всій країні загальноукраїнського суботника з прибирання та благоустрою територій міст та селищ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінпраці, міністр Василь НАДРАГА та його заступники з 10.00 братимуть участь у благоустрої території Всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів за адресою Київська область, Вишгородський район с. Лютіж.