За невчасну оплату комунальних послуг нараховуватимуть пеню

Міністерство з питань житлово-комунального господарства України пропонує скасувати Закон «Про тимчасову заборону стягнення з громадян України пені за невчасне внесення плати за житлово-комунальні послуги».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра з питань житлово-комунального господарства Олександр МАЗУРЧАК під час круглого столу в міністерстві.

За його словами, такий захід передбачено в проекті Програми реформування житлово-комунального господарства до 2015 року.

О.МАЗУЧАК вважає, що для підприємств ТКЕ також варто не нараховувати пеню й штрафи за невчасні розрахунки до скасування мораторію стягнення пені з населення.

При цьому міністерство пропонує законодавчо визначити механізм припинення надання боржникам комунальних послуг.

Водночас серед завдань програми – доведення рівня оплати за спожиті населенням житлово-комунальні послуги до 95%, 100% покриття тарифами собівартості послуг, досягнення рентабельності підприємств ЖКГ рівня не менше 5%.

Крім того, міністерство має намір зрівняти вартість газу, споживаного на опалення, для теплокомуненерго та населення.

О.МАЗУРЧАК зазначив, що до 2015 року поставлено завдання зменшити споживання природного газу на 30%.