На Вінниччині викрили чоловіка, який продавав нелегальну горілку

Співробітники податкової міліції викрили 37-річного жителя Шаргорода Вінницької області, який у себе вдома організував магазин з продажу нелегальної горілки сумнівної якості.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила прес-офіцер управління податкової міліції Державної податкової адміністрації у Вінницькій області Ольга ШИШКІВСЬКА.

За її словами, горілка у підприємця коштувала 8,50 грн. за півлітрову пляшку. Під час обшуку співробітники податкової міліції вилучили майже 1800 пляшок готової до реалізації горілки.

Про низьку якість напою свідчили неохайно наклеєні етикетки з розмазаними по пляшці залишками клею, а акцизні марки з явними ознаками підробки легко зривалися.

Також на багатьох пляшках гвинтові металеві пробки взагалі ледве трималися і легко викручувалися.

Співробітники податкової міліції у підозрюваного також виявили чорнові записи зі списками постійних клієнтів і "боржників".

Слідчі податкової міліції порушили кримінальну справу за ч.3 ст. 204 Кримінального кодексу України - незаконне виготовлення, зберігання і збут підакцизних товарів, що представляють загрозу для життя і здоров`я людей.