В Івано-Франківську розпочався фестиваль «Свято ковалів - 2010»

Сьогодні в Івано-Франківську на площі Шептицького розпочався VIII міжнародний фестиваль ковальського мистецтва «Свято ковалів - 2010».

Як передає кореспондент УНІАН у фестивалі беруть участь представники 23 країн, а також представники різних ковальських шкіл України.

Майстри цього року виготовлятимуть спільну декоративну композицію «Круговерть ковальських міст», яка стане подарунком до Дня міста.

Минулого року кожна делегація викувала свій елемент до загальної скульптури під назвою «В рамках ковальських традицій», яку сьогодні урочисто відкрили.

Також у програмі фестивалю - ярмарок кованих речей та демонстрація ковальського мистецтва. Глядачі зможуть побачити духове горно, відвідати Козацький намет львівського коваля Василя КАЧМАРА. Працюватиме школа традиційного ковальства Богдана ПОПОВА з Києва, пройде семінар «Постіндустріальне ковальство», презентація традиційного ковадла та ручних ковальських інструментів. Окрім цього глядачі зможуть спостерігати за відливанням сувенірних ковадл «Свято ковалів». Окрім традиційної виставки «Орнаментальне ковальство» відкриється виставка «Сакральний знак в творах ковальства».

Родзинкою фестивалю стане виступ бельгійської команди ковалів – переможців Чемпіонату світу з ковальства 2009 року.

Завершиться фестиваль 9 травня.