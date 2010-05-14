Волинські прикордонники затримали контрабандне взуття

Волинські прикордонники затримали контрабанду взуття на 145 тис. грн. Мешканець Волині намагався перевезти через українсько-польський кордон у пункті пропуску „Ягодин” 2350 пар нових кросівок невідомого виробництва, заховавши їх у секонд-хенді.

Як повідомили у прес-службі Луцького прикордонного заводу, спортивне взуття було заховане у причепі вантажівки «Вольво».

Згідно з документами, які водій подав на контроль, він віз із Королівства Нідерланди у Полтаву ношений одяг. Після ретельного огляду прикордонно-митна група виявила нові кросівки з логотипом «Style» невідомого виробництва.

Контрабандне взуття вилучили та передали в митницю. Також вилучили причеп, як засіб незаконного перевезення товарів, оцінений у 80 тис. грн.