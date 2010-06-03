Миргородський завод мінвод пропонує нову воду

Група компаній IDS Group, найбільший виробник мінеральних вод, почала випуск нової мінеральної води під торговою маркою «Миргородська Лагідна». Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Випуск Миргородським заводом мінеральних вод (МЗМВ) нової мінеральної води став можливим завдяки відкриттю свердловини, що поставляє воду з верхнього горизонту Миргородського родовища.

«Миргородська Лагідна» є природною мінеральною столовою водою з помірним ступенем мінералізації (0,4–0,7 г/дм3).

Довідка УНІАН. Група компаній IDS Group – найбільший виробник мінеральних вод. Володіє ТМ «Миргородська», «Моршинська», «Трускавецька Аква-Еко», «Трускавецька кришталева», «Старий Миргород», «Сорочинська», «Aqua Life». Крім того, група є ексклюзивним імпортером грузинської мінеральної води «Боржомі» в Україні.