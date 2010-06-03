Миргородський завод мінвод пропонує нову воду
«Миргородську Лагідну»
Група компаній IDS Group, найбільший виробник мінеральних вод, почала випуск нової мінеральної води під торговою маркою «Миргородська Лагідна». Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.
Випуск Миргородським заводом мінеральних вод (МЗМВ) нової мінеральної води став можливим завдяки відкриттю свердловини, що поставляє воду з верхнього горизонту Миргородського родовища.
«Миргородська Лагідна» є природною мінеральною столовою водою з помірним ступенем мінералізації (0,4–0,7 г/дм3).
Довідка УНІАН. Група компаній IDS Group – найбільший виробник мінеральних вод. Володіє ТМ «Миргородська», «Моршинська», «Трускавецька Аква-Еко», «Трускавецька кришталева», «Старий Миргород», «Сорочинська», «Aqua Life». Крім того, група є ексклюзивним імпортером грузинської мінеральної води «Боржомі» в Україні.