У Києві хочуть ввести мораторій на встановлення кіосків

У Києві необхідно ввести мораторій на встановлення малих архітектурних форм (МАФів). Таким чином вдасться перевірити законність встановлення старих кіосків і палаток і розчистити місто від безлічі нелегальних споруд. Таку думку в коментарі УНІАН висловив народний депутат України, член фракції БЮТ Дмитро ВЕТВИЦЬКИЙ.

«Безумовно, кіоски заважають життєдіяльності міста і киян. Вони затрудняють прохід, проїзд, парковку, торгівля в них здійснюється з грубими порушеннями. Щоб перевірити законність установки старих кіосків, потрібно, в першу чергу, перестати нагромаджувати нові», – сказав депутат.

За його словами, на сьогоднішній день в Києві встановлено більш як 18 тис. кіосків, з яких тільки 350 працюють з повним пакетом документів. Відповідно, інші функціонують незаконно і тому підлягають демонтажу. Лідерами МАФ-угруповань в Києві є Дарницький і Голосіївський райони. А рекордсменом можна вважати маленький за площею Шевченківський район, в якому «поселилася» рекордна кількість МАФів на один квадратний кілометр території.

Д.ВЕТВИЦЬКИЙ додав, що часто в МАФах не забезпечуються належні умови роботи продавців, а в кіосках, які торгують продуктами, – панує антисанітарія.

«Вирубка дерев, знищення зелених зон, відсутність централізованого водопостачання, холодильного устаткування, медичних книжок у продавців, які працюють з продуктами харчування, і масові порушення правил торгівлі – вже стало нормою», – відзначає бютівець.

Він вважає, що необхідно мінімізувати кількість торгових точок, в яких продаються алкогольні напої і тютюнові вироби. Також, на думку політика, введення ліцензування сприятиме забороні продажу з кіосків пива та інших слабоалкогольних напоїв.

«Цим можна буде торгувати тільки в приміщеннях площею не менше 20 кв. м. Я підтримуватиму ліцензування. Це стане стримуючим чинником і істотно понизить споживання слабоалкогольних напоїв», – говорить депутат.

На думку Д.ВЕТВИЦЬКОГО, неприбраний взимку в місті сніг і заставлені кіосками тротуари – результат «роботи молодої команди Черновецького». «Це абсолютно нетерпимо і приведе до зміни градоначальника», – вважає політик.

Народний депутат переконаний, що зміна одного закону на інший ні до чого не приведе. А щоб зменшити в столиці кількість МАФів, потрібно обрати на посаду Київського мера людину з совістю, а Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і його оточення – відправити у відставку, стверджує Д.ВЕТВИЦЬКИЙ.

* * * Як заявив в інтерв’ю газеті «Дзеркало тижня» голова Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Михайло БРОДСЬКИЙ, значна частина комерційних малих архітектурних форм в Києві належить не представникам малого бізнесу, а крупним бізнесменам, наближеним до київської влади. «Мені пишуть листи, що ніякі це не малі підприємці. 800 МАФів – у пана М.ЛАМБУЦЬКОГО, директора «Київпастрансу». 1000 – у тата Дениса БАССА, зама ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і так далі», – повідомив М.БРОДСЬКИЙ.

За його словами, крупні бізнесмени дійсно здають свої кіоски представникам малого бізнесу, але «викачують все з цих нещасних людей, які вимушені продавати контрабанду».