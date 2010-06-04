Курячі яйця за тиждень подешевшали на 3%

В Україні на 28 травня гуртові-відпускні ціни (з ПДВ) на курячі яйця становили 4,11 грн. за 10 штук, що на 3% дешевше, ніж за попередній тиждень.

Такі дані цінового моніторингу Міністерства аграрної політики.

Згідно з даними, найдешевші яйця у Херсонській області (2,95 грн. за 10 штук), їхня ціна від попереднього тижня не змінилася. Гуртово-відпускні ціни на яйця у Миколаївській області становлять 3 грн./10 штук.

Найдорожчі яйця у Чернігівській області – 6,96 грн./10 ш. Наздоганяє цей показник Тернопільська область – 6,10 грн.

Найбільше яйця подешевшали у Рівненській області – на 23%, до 4,25 грн./10 штук (попередній тиждень – 5,50 грн.)

Водночас, ціни в травні цього року на 15% вищі за ціни, що були в аналогічний період минулого року (3,7 грн./10 шт.).

Як повідомляв УНІАН, на 21 травня гуртові-відпускні ціни (з ПДВ) на курячі яйця у порівнянні з аналогічним періодом минулого місяця знизились на 35% – до 4,24 грн. за 10 штук.