Вартість житла на вторинному ринку Києва може знизитися на 15%

Середня вартість житла на вторинному ринку Києва цього року може знизитися на 12-15%.

Таку думку УНІАН висловив керівник порталу «Столична нерухомість» Володимир ГЕРМАНОВ.

Водночас експерт підкреслив, що «різких цінових стрибків на ринку чекати не варто».

За даними інформаційно-аналітичного порталу «Столична нерухомість», середня вартість житла на вторинному ринку Києва у травні знизилася на 1,8% порівняно з квітнем п.р. - до 2306 дол./кв. м.

При цьому з початку року рівень середньої ціни пропозицій на вторинне житло у Києві у доларовому еквіваленті зменшився на 6,5%, а за рік (з травня п.р. по травень 2009 р.) знизився на 16,2%.

За даними порталу, середня вартість однокімнатних квартир знизилася на 1,7% (на 36 дол.) - до 2118 дол./кв. м, двокімнатних – на 1,8% (на 42 дол.) - до 2331 дол./кв. м, трикімнатних - на 2% (на 47 дол.) - до 2320 дол./кв. м, чотирикімнатних - на 0,4% (на 11 дол.) - до 2755 дол./кв. м.

Щодо квітня ціни у 20% квартир низького цінового сегменту збільшилися на 0,7% до 1301 дол./кв.м, а у 20% квартир вищого цінового сегменту спостерігалося зниження ціни пропозиції в середньому на 2,4% - до 4126 дол./кв. м.

Аналітики констатують, що у травні 2010 року кількість пропозицій квартир на вторинному ринку житла Києва збільшилася на 3,1% щодо квітня і становила 11638 квартир. Обсяг пропозицій у загальній площі і грошовому вираженні збільшився на 3,6% і 2,3% відповідно.

Частка житла, вперше виставленого на продаж, у звітному місяці становила 15,5% усього обсягу пропозиції, відзначили фахівці порталу.

При цьому середня ціна пропозицій вперше виставлених на продаж квартир на 7,7% нижча за середньозважену ціну квітня і становить 2169 дол./кв. м.

На думку В.ГЕРМАНОВА, цей факт свідчить про те, що тенденція до плавного зниження вартості київського житла збережеться.

В аналітичному звіті було проаналізовано 11638 пропозицій 1-4-кімнатних квартир площею до 200 кв. м, що містяться у базах даних ІАП «Столична нерухомість», АН «Благовіст» і АН Park Lane.