На Хмельниччині вилучили майже 7 тонн неякісної продукції

10:48, 14 червня 2010
Права споживачів
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З початку року

У Хмельницькій області з початку року вилучено 6 тис. 650 кг несвіжої та неякісної продукції, яка пізніше була утилізована на спеціалізованому підприємстві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив під час брифінгу начальник відділу ветеринарної міліції з проведення карантинних та ветеринарних заходів Микола ТИМОЩУК.

“Щотижня здійснюються рейди з метою недопущення реалізації в торгівельній мережі обласного центру, міст та районів області небезпечної продукції. Тому випадків масових отруєнь людей не допущено, як і виникнення будь-яких інших інфекційних захворювань”, - зауважив він.

При цьому М.ТИМОЩУК констатував, що спостерігаються випадки захворювання великої рогатої худоби на лейкоз, зокрема у приватному секторі. Під час весняних діагностичних досліджень з’ясовано, що на Хмельниччині нараховується 251 тварина з позитивним реагуванням на збудник лейкозу. У відсотковому відношенні це становить всього 0,3% на область. Найбільше таких корів перебувають на утриманні у Красилівському районі.

Загалом працівники ветеринарної міліції здійснили 815 перевірок підконтрольних об’єктів, виявили 426 правопорушень, за якими сплачено штрафів на суму близько 30 тис. грн.

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