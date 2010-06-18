У селах Закарпаття на одну вакантну посаду претендує 200 безробітних

У Закарпатській області кількість безробітних на одну вакантну посаду на 1 червня у містах складала 11 осіб, в селах – до 200 осіб.

Про це кореспондентові УНІАН повідомила головний фахівець відділу організації надання послуг працедавцям Закарпатського обласного центру зайнятості Тетяна ІЛЬЧУК.

За її інформацією, загальна кількість вакансій, заявлених працедавцями Закарпатської області впродовж січня-травня 2010 року, складає 10,2 тис. одиниць.

При цьому, ситуація в економічно депресивних районах Закарпаття залишається напруженою. «Наприклад, на 1 червня в гірському Воловецькому районі на одне місце претендували 203 безробітних», - пояснила Т.ІЛЬЧУК.

Вона також додала, що впродовж п`яти місяців служба зайнятості Закарпатської області одержала 3,2 тис. вакансій від працедавців у сільській місцевості, що складає 32% від загальної потреби. При цьому, середньомісячна потреба в працівниках на підприємствах і у приватних підприємців, які здійснюють діяльність в сільській місцевості, досягла 650 робочих місць.

В цілому в січні-травні 2010 року на обліку в Закарпатській службі зайнятості знаходилися 17,1 тис. безробітних – жителів сільської місцевості, що складає 66% загальної кількості безробітних, зареєстрованих в центрах зайнятості.