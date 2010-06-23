Донецьк не отримав компенсації за пільговий проїзд у транспорті

Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО констатує, що держава не сповна виконує свої зобов`язання щодо фінансування пільгового проїзду пасажирів у громадському транспорті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав вчора на прес-конференції.

За словами мера, на найближчій своїй зустрічі з міністром фінансів він має намір порушити питання про погашення боргу, що накопичився.

«У мене є запитання до міністра фінансів з приводу його обіцянок - про компенсацію пільгового проїзду в громадському транспорті за перше півріччя 2010 року, про ліквідацію наявної заборгованості», - сказав О.ЛУК’ЯНЧЕНКО. І пояснив: «На 1 липня нам винні будуть уже 19,5 млн. грн., з цих грошей наприкінці минулого тижня переказали тільки 2,7 млн. грн.».