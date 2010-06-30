У хорватському кафе туристи розплачуються молитвами

У столиці Хорватії все більшою популярністю серед туристів користується так зване "духовне кафе", де плату за послуги з туристів приймають у формі молитовних співів.

Унікальний заклад Jedro з курйозним сервісом існує при церкві Sveta Mati Slobode в приході Святого Духа, що у кварталі Жарун, повідомляє туристичний офіс Загреба. Обслуговуючий персонал цього кафе не вимагає з відвідувачів кун або євро, зате просить від душі помолитися після смачної трапези.

Зокрема, за найдорожчий напій Coca-cola відвідувачі "платять" п`ятьма молитвами "Слава Отцю і Сину і Святому Духу" і "Радуйся, Маріє!". А кава з молоком обійдеться в три "Отче наш". Якщо ж відвідувач побажає випити пиво або гемішт (біле сухе вино з мінеральною водою) за рахунок Всевишнього, то отримає відмову, оскільки алкоголь, як і сигарети, тут заборонений зовсім.

Схоже, що молитви виявилися більш твердою валютою, ніж хорватські куни: якщо на момент відкриття кафе у своєму розпорядженні тільки шістьма столиками, то зараз їх налічується вже 20, і одночасно в залі можуть знаходитися 60-80 гостей. Відвідувачів обслуговують чотири-п`ять офіціантів-волонтерів, а фінансування закладу здійснюється за рахунок приходу і спонсорів.

В даний час кафе відкрито для всіх бажаючих по неділях після меси з 13:00 до 14:00. У планах парафії - продовжити час роботи закладу, оскільки кількість його відвідувачів неухильно зростає.

ТСН