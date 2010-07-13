В Україні залишаються частково підтопленими понад 2 тис. будинків

В Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Херсонській областях залишаються частково підтопленими через сильні зливи 2 тис. 130 житлових будинків .

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, зокрема, на Прикарпатті досі підтоплені (переважно - наявність води у підвальних приміщеннях) 1 тис. 834 будинків, 1 тис. 880 криниць, 9 тис. 800 присадибних ділянок, 5 тис. 539,2 га сільгоспугідь.

Також відсутнє газопостачання у 6 населених пунктах.

На Буковині паводкова ситуація стабілізувалася, в постраждалих від стихії районах відкачано воду з усіх житлових будинків. Станом на 13 липня через високий рівень ґрунтових вод залишаються підтопленими підвальні приміщення у 163 будинках, 238 дворогосподарств, 208 криниць та 109 га сільськогосподарських угідь. Проводяться роботи з відновлення газопостачання 6 населених пунктів у Вижницькому районі.

У Львівській області залишаються частково підтопленими підвальні приміщення у 63 будинках, 2 присадибні ділянки, 97 криниць (відкачано воду з 351), 1 тис. 312 га сільськогосподарських угідь.

На Херсонщині через сильні дощі у м. Гола Пристань сталося підтоплення 70 приватних житлових будинків та 120 присадибних ділянок.

У всіх постраждалих регіонах тривають відновлювальні роботи.