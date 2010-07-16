Експерти прогнозують зростання цін на нафтопродукти

Відмова від запровадження стандартів палива Євро-4, Євро-5 з 2011 року і введення мита на імпорт нафтопродуктів призведуть до зростання цін на нафтопродукти і збільшення обсягів фальсифікованого пального на ринку.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловили експерти ринку нафтопродуктів під час конференції «Яким повітрям дихатимуть українці в 2011 р., або Нафтопродукти якої якості потрібні Україні» у четвер у Києві.

«Будь-який додатковий податок призводить до дорожчання будь-якого товару, а щодо ринку нафтопродуктів, на якому сьогодні повністю відсутній державний контроль якості, це призведе до різкого збільшення частки контрабандного і фальсифікованого пального», – заявив директор Консалтингової групи «А-95» Сергій КУЮН, відзначивши, що для тіньового сектору, який не платить податків, будь-яке їх збільшенні означає зростання прибутковості їх діяльності.

При цьому експерт назвав «навмисною дезинформацією» заяву деяких нафтопереробників і урядовців про те, що запровадження імпортного мита не призведе до зростання цін на внутрішньому ринку.

«Навіщо тоді вводити мито, якщо НПЗ не зможуть підвищити ціни і більше заробляти?» – вважає експерт.

Позицію директора Консалтингової групи «А-95» підтримали присутні на заході представники компаній - імпортерів нафтопродуктів.

«Введення мита, безумовно, призведе до зростання цін на нафтопродукти», – вважає представник «Концерну «Галнафтогаз» (мережа ОККО) Алла СИДОРОВИЧ.

На думку представника компанії «Континент НафтоТрейд» (мережа WOG) Владислава ВОЙТЕНКА, у разі запровадження мита ціни зростуть пропорційно ставці мита на пальне будь-якого походження.

«Ми вважаємо, що ідеальним рішенням буде запровадження диференційованої ставки податків на пальне залежно від його якості, як це було зроблено в 2007 р. щодо дизельного пального», – заявив В.ВОЙТЕНКО.

Представник компанії «Альянс Холдинг» (мережа Shell) Аудрюс МАЧЮЛІС вважає, що створення якихось преференцій для окремих категорій учасників ринку зрештою завжди призводить до зростання цін і зниження якості продукту і конкуренції.