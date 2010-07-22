Азаров вимагає мінімізувати втрати води і тепла в ЖКГ

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вимагає від губернаторів і членів уряду активізувати роботу з мінімізації втрат під час подачі тепла і води в житлово-комунальному господарстві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні під час наради з питань ліквідації заборгованості з виплати зарплат і підготовки народного господарства до роботи в осінньо-зимових умовах.

«Ми не повинні допустити механічного перенесення всієї нашої безгосподарності, яка в країні є, на плечі людей. Тим паче, що для значної частини населення підвищення тарифів приведе до збільшення субсидій з державного бюджету, тобто, по суті, держава доплачуватиме людям за підвищення тарифів», - сказав М.АЗАРОВ.

Зокрема, за його словами, втрати при постачанні води в 2009 році у Луганській області становили 56%, у Чернівецькій – 45%, у Львівській – 42%.

«В цілому, втрата води по мережах України становить 30%», - уточнив він.

Прем`єр також повідомив, що втрати тепла в Закарпатській області становлять 42%, в Івано-Франківській – 23% і Полтавській – 12%.

Крім того, М.АЗАРОВ зазначив, що до нього, як до глави уряду, ніхто з губернаторів не звертався по допомогу щодо фінансування модернізації комунальних мереж.

У свою чергу, міністр з питань житлово-комунального господарства Юрій ХІВРИЧ повідомив, що на даний час міністерство розробляє програму зі скорочення втрат тепла в тепломережах. «Ми зараз з Міністерством фінансів узгоджуємо обсяг фінансування на рівні 178 млн. грн.», - уточнив міністр.