У Лондоні встановили кондиціонери в метро

У британській столиці запустили перший в історії країни потяг метро з кондиціонером повітря. Він ходитиме наразі лише наземною ділянкою однієї з ліній метро.

Новий поїзд метро на лінії Metropolitan офіційно запустив мер Лондона Боріс ДЖОНСОН. Критики кажуть, що ця лінія не є найважливішою для першочергового впровадження нових поїздів, бо нею щодня їздить значно менше пасажирів, ніж на деяких завантажених лініях, а температура повітря тут не є найвищою. Зокрема, коли у найгарячіший день 2008 року - 28 липня - виміряли температуру по всій мережі лондонського метро, то найбільш задушливою виявилася Центральна лінія з температурою +32 градуси, тоді як на лінії Metropolitan було на п’ять градусів прохолодніше.

Проте муніципальна організація «Транспорт для Лондона», що займається питаннями громадського транспорту, пояснює: причина першочергового запровадження нового потягу саме тут у тому, що нинішні потяги є найстаршими в Лондоні – вони функціонують ще з 1950-их років. Однак, після запровадження нових потягів тут, їх відтак буде поширено і на інших лініях.

Раніше вважали, що потяги з кондиціонерами Лондону не потрібні – тут порівняно небагато по-справжньому гарячих днів на рік. Проте щороку літо стає дедалі теплішим, і витримати поїздку в метро у 30-градусну спеку тут справді дуже важко.

Новообладнаний поїзд ходитиме наразі лише наземною ділянкою однієї з ліній метро, але до 2015 року повністю кондиціонованими мають бути 40% усіх лондонських поїздів метро. Лондон готується прийняти 2012 року Літні Олімпійські ігри, тому міська влада хоче вдосконалити всю систему громадського транспорту.

Зокрема, на минулих вихідних мер відкрив нову систему велосипедів громадського вжитку, коли користувач, зареєструвавшись і заплативши незначну суму в режимі онлайн, одержує спеціальний код, який дозволяє йому брати велосипед на одній із численних безпечних стоянок по всьому місту й залишати його після використання на іншій стоянці в кінцевому пункті подорожі.

“Німецька хвиля”