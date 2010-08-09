Головний санлікар радить українцям дотримуватися правил гігієни

Головний державний санітарно-епідеміологічний лікар Сергій РИЖЕНКО радить українцям у спеку менше бувати на сонці, ретельніше вибирати продукти харчування і дотримуватися правил гігієни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України, про це він заявив, відповідаючи на запитання, як захиститися від спеки.

За словами С.РИЖЕНКА, перш за все, необхідно берегти організм від перегріву.

“Слід менше бувати на сонці, особливо в середині дня. З будинку найкраще виходити в головному уборі або з парасолькою, хоча в нашій країні це і не прийнято. І дорослим, і дітям необхідно мати з собою запас питної води гарантованої якості”, – сказав головний санлікар.

Особливу увагу він звернув на те, що спека створює надзвичайно сприятливі умови для розвитку патогенних бактерій – збудників шлунково-кишкових захворювань. С.РИЖЕНКО зазначив, що нинішні погодні умови створюють в Україні ефект термостата - приладу, в якому за температури 36-38°C вирощуються мікроорганізми.

«Тобто прямо на вулиці існують найсприятливіші умови для зростання патогенних бактерій. Так, в кожному тістечку, якого торкнулися чиїсь руки, вже через півгодини на спеці може з`явитися інфекція. Запобігти шлунково-кишковим захворюванням може тільки ретельний контроль за продуктами харчування», - сказав С.РИЖЕНКО.

Тому, вважає він, не слід купувати продукти в місцях, не обладнаних холодильниками. «Кров`янка, домашні ковбаси, солодощі в таку погоду псуються в першу чергу. Складаючи раціон для керівників держави, наші фахівці виключають з нього салати, оскільки при їх приготуванні присутній прямий контакт продуктів з руками без подальшої термічної обробки, а також м`ясні бульйони, адже це поширене живильне середовище, в якому в лабораторних умовах вирощуються патогенні мікроорганізми», - зазначив санлікар.

За його словами, найголовніше у спеку - мити руки протягом дня, особливо перед вживанням їжі. С.РИЖЕНКО зауважив, що через брудні руки передаються 10-12 дуже поширених у країні інфекцій, включаючи гепатит і сальмонельоз. «На жаль, у нашій країні не звикли до цієї простої гігієнічної процедури», - зазначив лікар.