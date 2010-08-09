У Полтаві хліб може подорожчати на 1 гривню

Асоціація «Полтавахліб» пропонує підвищити ціну на хліб на 1 гривню за кілограм.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на апаратній нараді в Полтавській облдержадміністрації заявив генеральний директор асоціації «Полтавахліб» Іван БОНДАРЕНКО.

За його словами, подорожчали всі складові хліба. "Підприємства області працюють збитково, немає оборотних коштів, нічим платити зарплату співробітникам, немає запасів борошна і ніде його купити... За останні півтора місяці ціна на тонну борошна зросла на 600-700 гривень. Та й саме борошно важко купити деколи. Щоб вивести галузь з такого стану, треба підвищити ціну на хліб на 1 гривню на кілограм", - сказав І.БОНДАРЕНКО.

Він також відзначив, що якщо підприємство працюватиме з рентабельністю 5%, то до кінця місяця рентабельність фактично зникне через постійне зростання вартості складових.

"Справедливо було б поставити 15% рентабельності, щоб підприємства могли нормально працювати і мали можливість вчасно платити заробітну плату і податки», - підкреслив гендиректор асоціації.

З цим не згідні в Полтавській облдержадміністрації. За словами начальника управління з питань розвитку споживчого ринку, сфери побутових послуг Полтавської ОДА Михайла БУГРІЯ, підвищення цін на хліб призведе до того, що в область відразу ж почне надходити хліб з Дніпропетровська, Києва, де він дешевший. "Вони тоді витіснять місцевих пекарів з ринку. А цього допустити не можна", - сказав М.БУГРІЙ.

Він також нагадав, що Полтавська область одержить борошно з Аграрного фонду.

Голова Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету Володимир ОНИЩЕНКО порадив керівникам хлібопекарських підприємств за необхідності підвищувати вартість «елітного» хліба і різноманітної випічки, а ціну на соціальні сорти залишити.

Губернатор Полтавської області Олександр УДОВИЧЕНКО заявив, що без узгодження з облдержадміністрацією ніхто з хлібовиробників не повинен підвищити вартість хліба.