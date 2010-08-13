Ялта влаштує салют на День міста

Ялта влаштує 14 серпня салют у День міста, незважаючи на те, що у зв`язку з надзвичайно високою пожежною небезпекою в Криму введено заборону на використання піротехнічних виробів.

«Міська влада вирішила не позбавляти городян і гостей курорту феєрверку на День міста цієї суботи. Рішення про проведення феєрверку ухвалено сьогодні на засіданні виконкому», - повідомила ялтинська мерія, текст прес-релізу передано УНІАН.

За словами мера Ялти Сергія БРАЙКА, місто радилося щодо проведення салюту з керівниками кримського управління МНС і Ради міністрів автономії.

«Ми пояснили, що не можемо не виправдати сподівань 50 тисяч людей - саме стільки гостей приїжджають в Ялту традиційно в День міста. Тим більше, що запускати салюти планується з першого причалу в бік моря», - сказав С.БРАЙКО.

Крім того, на думку мера, нормативні документи не містять «прямої заборони» на проведення феєрверків.

Співробітник прес-служби мерії повідомила УНІАН, що владі Ялти дозволили салют під їхню відповідальність.

Від інших вогненебезпечних святкових заходів місто відмовилося - скасовано заплановане фаер-шоу театру вогню.

У День міста в Ялті пройдуть спортивні та дитячі свята, виставка живих скульптур, «шоу велетнів» і концерти.