В Україні картопля подорожчає на 50%

Цього року врожай картоплі знизиться на 30%, ціна зросте на 50%.

Як повідомила УНІАН прес-служба асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ), за оцінками експертів УКАБ валовий збір картоплі складе приблизно 14 млн. тонн, що майже на 30% менше, ніж минулого року.

Основним чинником такого зменшення є значне падіння врожайності даної культури, що викликане несприятливими погодними умовами. "Сильні зливи і достатньо тривала засуха негативно відбилися на врожаї картоплі цього року. В основному втрати пов`язані з недостатньою вологою в період активного зростання бульб, що спричинило їх малий розмір, а також з активним розвитком хвороб в спекотний період", - сказав експерт аграрних ринків УКАБ Роман СЛАСТІН.

"Зниження валових об`ємів виробництва позначиться на ціні "другого хліба", яка може зрости на 50% до кінця року. Ціна ж в лютому-квітні багато в чому залежатиме від того, наскільки холодною буде зима, адже нормальних картоплесховищ не так багато, і ситуація з подальшим подорожчанням картоплі, яка спостерігалася на початку 2010-го, може повторитися", - додав експерт.

Крім того, в УКАБ не виключають можливості імпорту картоплі до України навесні 2011 року, коли дефіцит власного продукту буде найбільш відчутним.