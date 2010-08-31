На Вінниччині 8 з 10 молочних підприємств порушували вимоги НД

Фахівці ДП «Вінницястандартметрологія» в І півріччі цього року з 10 перевірених підприємств молочної галузі виявили порушення на 8-ми суб`єктах господарювання.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-службі відомства

Згідно з повідомленням, перевірили продукції на суму 260,306 тис. грн., встановили порушення вимог нормативних документів на суму 88,349 тис. грн., що складає 33,94% від перевіреного.

Найбільш характерними порушеннями під час перевірок були: невідповідність продукції вимогам нормативних документів; порушення маркування транспортної тари, порушення за органолептичними, фізико-хімічними, мікробіологічними показниками та інші.

Повідомляють також, що в 8 випадках на 4 суб`єктах господарювання заборонили реалізацію партій продукції певного найменування.

У 4 випадках на 4 суб`єктах господарювання заборонили постачання на реалізацію всієї продукції певного найменування.