У Києві на Почайнинській і Волоській запровадять односторонній рух
16:39, 31 серпня 2010Права споживачів
3 0
До кінця року на двох вулицях Подільського району столиці буде запроваджено односторонній рух автотранспорту.
Про це УНІАН повідомили в КП «Київдорсервіс».
За інформацією комунального підприємства, до кінця поточного року односторонній рух буде введено на вулицях Почайнинській та Волоській. Вулиці Іллінська, Г.Сковороди, Спаська, Хорива, Ярославська, Щекавицька, Введенська, Оболонська, Юрківська та Оленівська стануть односторонніми у 2011 році.
Наразі фахівцями ВАТ «Київпроект» завершується проектування зазначених робіт.
Як повідомили в КП «Київдорсервіс», введення одностороннього руху дасть змогу відчутно покращити рух автотранспорту вузькими вулицями району.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter