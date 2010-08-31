У Києві на Почайнинській і Волоській запровадять односторонній рух

До кінця року на двох вулицях Подільського району столиці буде запроваджено односторонній рух автотранспорту.

Про це УНІАН повідомили в КП «Київдорсервіс».

За інформацією комунального підприємства, до кінця поточного року односторонній рух буде введено на вулицях Почайнинській та Волоській. Вулиці Іллінська, Г.Сковороди, Спаська, Хорива, Ярославська, Щекавицька, Введенська, Оболонська, Юрківська та Оленівська стануть односторонніми у 2011 році.

Наразі фахівцями ВАТ «Київпроект» завершується проектування зазначених робіт.

Як повідомили в КП «Київдорсервіс», введення одностороннього руху дасть змогу відчутно покращити рух автотранспорту вузькими вулицями району.