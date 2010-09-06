ПЗЗ відкрила сполучення Коростень-Фастів

З метою підвищення якості обслуговування пасажирів і зменшення часу перебування у дорозі Південно-Західна залізниця ввела новий маршрут місцевого сполучення - дизель-поїзд № 877/878 Коростень-Фастів-Коростень.

Як повідомила УНІАН прес-служба ПЗЗ, потяг курсує щодня, окрім вівторка. Потяг складається з вагонів 3-го класу. Час руху дизель-поїзда від станції Коростень до вокзалу Фастів, відстань між якими становить близько 183 км, скоротився на 25 хвилин і на сьогодні становить 3 години 43 хвилини.

Вартість квитка на повний маршрут руху становить 12 грн. 11 коп., дитячий квиток коштує 9 грн. 07 коп. У кожному квитку вказано номери вагону і місця.

Як нагадують на ПЗЗ, раніше пасажирам для того, щоб доїхати з Коростеня до Фастова, потрібно було скористатися двома маршрутами: № 6492/6491 сполученням Житомир-Фастів-Житомир і № 6463/6462 сполученням Коростень-Житомир-Коростень. При цьому вартість проїзду становила близько 18 грн.