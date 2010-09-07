«Візз Ейр Україна» відкриває нові рейси з Києва і Львова

Перша українська бюджетна (лоу-кост) авіакомпанія «Візз Ейр Україна», починаючи з 18 грудня 2010 року, відкриє два нові рейси Київ-Стокгольм і Львів-Меммінген.

Як повідомили УНІАН у прес-службі компанії, з частотою двічі на тиждень виконуватиметься рейс зі Львова до Меммінгену – німецького міста, розташованого у Баварії, за 120 км від Мюнхена. Це вже третій напрям після Дортмунда і Венеції, по якому «Візз Ейр Україна» виконуватиме рейси з Львова.

Одночасно «Візз Ейр Україна» виходить і на шведський ринок, відкриваючи рейс Київ-Стокгольм (Скавста). Спочатку частота виконання рейсів становитиме два рейси на тиждень.

Квитки на зазначені рейси вже у продажу за ціною від 378 грн. (в один бік, з урахуванням обов`язкових податків і зборів).

«Ми упевнені, що наші нові напрями будуть такі ж успішні і популярні, як і інші рейси з України», - відзначив генеральний директор «Візз Ейр Україна » Сергій ДЕМЕНТЬЄВ.

Довідка УНІАН. «Візз Ейр Україна» - перша бюджетна (лоу-кост) авіакомпанія, яка ліцензована Міністерством транспорту України. Належить до групи компаній Wizz Air. Сьогодні флот авіакомпанії складається з двох літаків Airbus A320. За останні 12 місяців «Візз Ейр Україна» перевезла більш як півмільйона пасажирів.