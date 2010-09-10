Українських туристів виселяють з готелів Хорватії та Чорногорії.

Про це пише газета «Сегодня».

За її даними, ще один великий український туроператор може незабаром збанкутувати.

Зокрема, 9 вересня компанія «Zeta», що здійснює тури до Хорватії, Чорногорії та Словенії, розіслала своїм партнерам факси, в яких повідомляє про тимчасове припинення роботи «з об`єктивних причин». «Чартерні програми на вильоти з Києва до Спліта, Пули і Тівата (Хорватія і Чорногорія.), починаючи з 11. 09. 2010, скасовані. Повернення коштів здійснюється і претензії приймаються у встановленому законі порядком», - повідомляється у факсі.

Газета відзначає, що телефони компанії вчора не відповідали. Директор туркомпанії «Всесвіт Тур» Ганна ЖОВТА розповіла, що цього року «Zeta» відмовилася від компанії-приймаючої сторони і вирішила безпосередньо співробітничати з готелями. «А так потрібно наперед брати блоки місць в літаках, готелях. Але сезон був слабенький, вони, мабуть, не добрали клієнтів. Через борги готелі перестали заселяти їх туристів. У Zeta зрозуміли, що не зможуть погасити борги і зняли рейси, хоча вони були проплачені туристами». У турколах говорять, що Zeta скоро оголосить себе банкротом», - зазначила вона.

«Сегодня» відзначає, що туристи виявилися заручниками ситуації. «Нещодавно відлетіли люди в два тури «Хорватія+Чорногорія» і «Чорногорія+Хорватия», - розповідає директор Webcontinent Світлана КУЧЕРЕНКО.

За її словами, перші туристи подзвонили вчора і сказали, що їх виселили з готелю. «Вони за свої гроші розселилися в інших готелях, сьогодні скинулися на автобус до аеропорту. Кажуть, що така ситуація у всієї групи від Zeta - близько 30 осіб. Від інших поки що новин немає, але колеги сказали, що хорвати здерли по 200 євро з кожного члена групи. Зараз за кордоном до 300 українців від Zeta. Судитимемося, коли дочекаємося наших туристів», - сказала С.КУЧЕРЕНКО.

У посольстві України в Хорватії говорять, що до них звертаються туристи: «Сьогодні (9 вересня) 19 чоловік, вчора - 33, до цього 22. Їх не хочуть селити в готелі або виселяють. Ми домовляємося з готелями, щоб не виганяли тих, хто не може заплатити», - сказав представник посольства.

Видання нагадує, що в такій самій ситуації в липні опинилися близько 300 туристів оператора Karya Tour, що прогорів. Вони досі чекають компенсацій.