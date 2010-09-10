Пасажирам обіцяють вирішити питання затримок поїздів

Державна адміністрація залізничного транспорту України спільно з пасажирськими службами залізниць України, окремими структурними підрозділами залізниці, керівництвом Департаменту пасажирських сполучень ВАТ "Федеральна пасажирська компанія" (дочірня компанія ВАТ «Російські залізниці»), прикордонно-митними службами України і митною службою Російської Федерації в Україні розробляють заходи для уникнення випадків затримок пасажирських поїздів формування "Укрзалізниці" і залізниць РФ.

Як повідомила УНІАН прес-служба «Укрзалізниці», про це йшлося на спільній нараді на початку вересня в Гурзуфі (Крим).

На нараді йшлося про врегулювання питань взаємодії з виконання графіка руху пасажирських поїздів формування «Укрзалізниці» і залізниць Російської Федерації. Учасники домовилися продовжувати обмін інформацією про випадки затримок пасажирських поїздів на прикордонних станціях.

Зокрема, залізничники України і Росії спільно з прикордонними і митними органами обох країн працюватимуть над питанням забезпечення бригад поїздів міжнародного сполучення аудіоінформацією про дотримання пасажирами прикордонних і митних правил при перетині державного кордону.

Щоб уникнути затримок пасажирських поїздів при перетині державного кордону на засіданні вирішено продовжити профілактичну роботу з бригадами поїздів щодо попередження випадків перевезення через митний кордон незадекларованих товарів.

Під час наради учасники домовилися обмінюватися відомчими нормативними документами, інструкціями, які стосуються проведення прикордонного і митного контролю, і продовжувати роботу зі спрощення процедури його проходження в пасажирських поїздах.