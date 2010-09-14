«Київміськбуд» очолив рейтинг стійкості

Акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд» очолило рейтинг стійкості українських будівельних компаній, складений рейтинговим агентством «Експерт-Рейтинг».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції директор РА «Експерт-Рейтинг» Володимир ДУХНЕНКО.

За його словами, рейтинг стійкості будівельних компаній від РА «Експерт-Рейтинг» охоплює 50 компаній, виручка яких у 2009 році становила близько 10 млрд. грн. На ці компанії, за оцінками агентства, припадає близько 50% ринку житлового будівництва.

Найстійкішою будівельною компанією України з числа тих, що спеціалізуються на житловому будівництві, за підсумками рейтингу визнано АТ ХК «Київміськбуд».

Головний фінансовий аналітик РА «Експерт-Рейтинг» Віталій ШАПРАН зазначив, що головними критеріями визначення стійкості будівельних компаній були виручка і кількість збудованих об`єктів.

За його словами, «Київміськбуд» встиг консолідувати бізнес і показує високий рівень транспарентності, зокрема, фінансова звітність холдингу розкривається на регулярній основі в національній системі розкриття інформації.

В агентстві вважають, що нещодавня зміна акціонерів компанії і процесуальні дії судових властей і правоохоронних органів стосовно осіб, що сприяли приватизації КМБ, не вплинуть на стабільність роботи компанії.

У свою чергу, президент АТ ХК «Київміськбуд» Василь МОЖАР запевнив інвесторів будівництва об`єктів компанії, що «Київміськбуд» не тільки працює в нормальному режимі, але й має амбітні плани розвитку в майбутньому. «Ми виконаємо всі зобов`язання перед нашими інвесторами, а також перед державою з реконструкції НСК «Олімпійський» й інших соціальних програм. І сподіваємося вже найближчим часом істотно збільшити портфель проектів будівництва доступного житла», – сказав він.

В.ДУХНЕНКО повідомив, що до першої п`ятірки найстійкіших будівельних компаній України також увійшли компанії «Інтергал-буд» (Львів), «Житло-Інвест» (Київ), «Стікон» (Одеса), «Т.М.М.» (Київ).

Агентство характеризує названі компанії як такі, які спроможні виконувати свої зобов`язання перед інвесторами. При цьому слід брати до уваги, що рейтингова оцінка не гарантує термінів виконання робіт або їх якості. Основними чинниками під час оцінювання були показники фінансової звітності компаній, масштаб їх роботи, кількість зданих об`єктів і наявність державної підтримки. Окрім названих компаній, ще дев`ять були визнані агентством операторами ринку з найвищим рівнем стійкості.

У рейтингу агентства взяли участь 50 будівельних компаній з 11 міст, які за 2009 рік одержали виручку в розмірі близько 10 млрд. грн. За 2009 рік виручка компаній, що взяли участь у рейтингу, скоротилася на 8,4%.

50 будівельних компаній були відібрані з 200, які повідомили Держкомстат України про свою будівельну спеціалізацію. Агентство відзначає низький рівень розкриття інформації компаніями будівельної галузі і часті випадки рекламної активності при нульовій виручці.