На Волині у 1,5 раза збільшать здатність пунктів пропуску

На Волині пропускну здатність пунктів пропуску через українсько-польський державний кордон збільшать у 1,5 рази. Завершення робіт заплановано на кінець 2011 року. Про це повідомили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації.

Як зазначено в повідомленні, нині на українсько-польському кордоні, протяжність якого становить 543 км, щільність розташування пунктів пропуску становить: загалом 1 пункт пропуску на 45,3 км, у тому числі - 1 пункт для автомобільного сполучення на 90,5 км.

Для підвищення пропускної здатності українсько-польського державного кордону ще у серпні 2008 року було розпочато будівництво другої черги реконструкції з розширенням МАПП "Ягодин". Відтак, уже до кінця наступного року, це дасть змогу збільшити проектну пропускну спроможність до 600 вантажних автомобілів за добу, нині ж цей показник на рівні - 450-500 авт./добу, а також 3 000 легкових автомобілів за добу (нині - 2000), 7500 громадян за добу (нині - 6000).

Так само, після реконструкції МАПП „Устилуг” зможе обслуговувати до 3 тис. легкових автомобілів та мікроавтобусів вантажопідйомністю до 3,5 тонн за добу (нині - 1600). За розрахунками урядовців, відтак, через цей кордон майже вдвічі збільшиться кількість подорожуючих, а тому, в контексті підготовки України до ЄВРО-2012, слід очікувати реалізації інших проектів розбудови кордону, зазначили в ОДА.